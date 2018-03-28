Производитель сланцевой нефти в США купит своего конкурента за $9,5 млрд

МЕХИКО , 28 мар /ПРАЙМ/. Компания Concho Resources договорилась о покупке своего конкурента RSP Permian, с учетом долга компании сделка оценивается в 9,5 миллиарда долларов, сообщила Concho.

Таким образом, речь идет о крупнейшей сделке в сланцевой провинции Permian в американском штате Техас, она принесет Concho Resources потенциальные запасы углеводородов в 2,2 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, а также после приобретения у компании будет самая обширная программа бурения в провинции, с 27 буровыми установками, отмечается в сообщении.

По условиям соглашения, акционеры RSP получат за каждую свою акцию по 0,32 бумаги Concho, что означает 29%-ную премию к рыночной цене акций компании по состоянию на 27 марта.

Сделку планируется завершить в третьем квартале 2018 года, ее еще должны одобрить акционеры обеих компаний и профильные регуляторы.