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Украинский электробайк стал мировым рекордсменом
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Украинский электробайк стал мировым рекордсменом 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Индустрия электробайков вышла на новый этап развития благодаря украинским разработчикам. Созданное в Украине уникальное двухколесное транспортное средство на электрическом ходу установило новый мировой рекорд, проехав на одном заряде аккумулятора 368 километров за 17 часов. Как сообщает Радио Свобода, сейчас электрбайк-рекордсмен готовится к серийному производству. В ближайшее время его должны выпустить на мировой рынок.
Финансирование стартапа осуществлялось за счет собранных на краудфандинговом сервисе Kickstarter денег. Необходимые 50 000 долларов были собраны всего за двадцать часов, прошедших с момента объявления. Всего проекту удалось собрать 165 000 долларов, что втрое превышает запланированную сумму. Электробайк будет доступен в трех модификациях, в зависимости от мощности батареи и технических характеристик. Наибольшим спросом пользуется самая выносливая и дальнобойная конфигурация Prime, с запасом хода без подзарядки до 380 км. На втором месте по популярности стоит скоростная и мощная модификация Top, способна разгоняться до 80 км/час. Третье место занимает базовая модель Lite, которая может на одном заряде проехать до 180 км.
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