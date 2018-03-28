«Электроцинк» в Северной Осетии направит 10 млрд рублей на модернизацию к 2022 году 

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Завод «Электроцинк» в Северной Осетии (входит в состав Уральской горно-металлургической компании, УГМК) приступил к реализации программы модернизации цинкового производства, рассчитанной на 2018-2022 годы. Объем запланированных инвестиций превышает 10 млрд рублей, сообщается на сайте предприятия.
"Программа предусматривает техническое перевооружение цинкового производства со строительством нового цеха электролиза цинка, внедрением высокопроизводительного и экологически безопасного оборудования взамен устаревшего, модернизацией ряда других основных цехов для увеличения эффективности производства и улучшения условий труда. Объем запланированных инвестиций превышает 10 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Как сообщал гендиректор предприятия Игорь Ходыко, программа модернизации цинкового производства направлена на снижение экологических рисков и должна повысить конкурентоспособность предприятия на мировом рынке производителей цинка.
В 2018 году также предполагается завершить подготовку рабочей документации по новому цеху электролиза цинка. Стоимость только проектной и рабочей документации промышленного объекта составит около 235 млн рублей. Кроме этого, в 2018 году «Электроцинк» введет в работу и новый конечный абсорбер, построенный по программе реконструкции сернокислотного цеха в 2017 году.
ОАО «Электроцинк» — предприятие металлургического комплекса УГМК, производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы. УГМК — российская горно— металлургическая компания, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России, объединяет более 40 предприятий в 15 регионах России и за рубежом, на которых работают более 80 тыс. сотрудников.