«Электроцинк» в Северной Осетии направит 10 млрд рублей на модернизацию к 2022 году

"Программа предусматривает техническое перевооружение цинкового производства со строительством нового цеха электролиза цинка, внедрением высокопроизводительного и экологически безопасного оборудования взамен устаревшего, модернизацией ряда других основных цехов для увеличения эффективности производства и улучшения условий труда. Объем запланированных инвестиций превышает 10 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Как сообщал гендиректор предприятия Игорь Ходыко , программа модернизации цинкового производства направлена на снижение экологических рисков и должна повысить конкурентоспособность предприятия на мировом рынке производителей цинка.

В 2018 году также предполагается завершить подготовку рабочей документации по новому цеху электролиза цинка. Стоимость только проектной и рабочей документации промышленного объекта составит около 235 млн рублей. Кроме этого, в 2018 году «Электроцинк» введет в работу и новый конечный абсорбер, построенный по программе реконструкции сернокислотного цеха в 2017 году.