Масштабные санкции Запада не сказались на дороговизне российских активов

Эксперты заявляют, что дипломатическое противостояние России и Запада не убавило спрос на облигации федерального займа и другие российские активы.

«Результаты последних двух аукционов ОФЗ в среду подтверждают сохраняющийся спрос на российские активы, который в этом случае составил 75,4 млрд рублей, сообщил Минфин России , разместивший облигации на 30 млрд рублей», — пишет Reuters

На рынок, по мнению экспертов, не повлиял дипломатический скандал вокруг дела Скрипаля. Стратег Societe Generale Феникс Кален отметил, что рынок «настроен не обращать внимания на этот эпизод с точки зрения его влияния на местные активы».

«Но мы определенно думаем, что сгущающаяся вокруг России геополитическая напряженность и ее роль на мировой арене будут долгосрочными темами и в каком-то смысле окажут влияние на ситуацию», — добавил Кален.

По мнению журналистов, ОФЗ пользуются большой популярностью в течение последних лет благодаря доходности, традиционно превышающей ту, что могут предложить финансовые инструменты других государств. Инвесторы охотно покупают эти облигации, так как их цена выросла пропорционально доходности.

«На этом фоне иностранные инвесторы увеличили долю в ОФЗ примерно до 40 млрд долларов, или на 33,9% от всего объема выпущенных на 1 февраля ОФЗ. Годом ранее их доля составляла 28 млрд, или 28,1% от всего объема выпущенных облигаций», — сообщает автор статьи, ссылаясь на данные Центробанка

Три банкира, базирующихся в Лондоне, считают слишком преждевременным искать реакцию на рынках капитала на обострение отношений России и Запада.

«Все эти высылки достаточно формальная вещь, создает много шума», — сказал один из них.

Другой собеседник отметил, что большой реакции рынков на обострение геополитической ситуации не видно. «Сентимент негативный присутствует, но мне кажется, было и хуже, — вспомнить хотя бы весну 2014 года… Идет планомерная работа (подготовки российских компаний к IPO — прим. ВЗГЛЯД)», — сказал он.

По словам еще одного банкира, взлет спроса на российские евробонды демонстрирует аппетит на российские активы.

США и Канада. За последний месяц отношения России и Запада обострились. О высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля заявили полтора десятка стран ЕС . Также дипломатов выслала Украина

Вместе с тем, в середине марта стало известно, что на российские облигации зарубежные и отечественные инвесторы подали заявок на 4 млрд долларов.