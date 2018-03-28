Британия собралась запретить продажу российских облигаций

Премьер Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу российских облигаций через Лондонскую расчетную палату, сообщают британский СМИ.

Предложение запретить российские облигации было сделано председателем комитета по иностранным делам британского парламента Томом Тугендхатом, сообщает Guardian

По его словам, Россия , несмотря на санкции, может заимствовать на рынках капитала ЕС США , а затем «поддерживать находящиеся под санкциями банки и энергетические компании», которые не могут получать финансовую поддержку на Западе самостоятельно.

Тугендхат предлагает перекрыть доступ еврооблигаций России к ключевым западным клиринговым палатам — таким как Euroclear и Clearstream. Это, считает он, может отпугнуть большинство инвесторов из ЕС и США от покупки российских облигаций.

16 марта Министерство финансов России разместило евробонды «Россия-29» на 1,5 млрд долларов под 4,625% годовых и евробонды «Россия-47» на 2,5 млрд долларов под 5,25% годовых.

Отмечалось, что инвесторам из США ушло 20% выпуска «Россия-2047», 13% — российским инвесторам, 3% — азиатским и 14% выпуска — инвесторам из других регионов. 35% нового выпуска «Россия-2029» пришлось на российских инвесторов, 34% — на американских, остальные 9% ушли инвесторам из других регионов, включая Азию.