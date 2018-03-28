Ещё
Британия собралась запретить продажу российских облигаций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Британия собралась запретить продажу российских облигаций 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Премьер Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу российских облигаций через Лондонскую расчетную палату, сообщают британский СМИ.
Предложение запретить российские облигации было сделано председателем комитета по иностранным делам британского парламента Томом Тугендхатом, сообщает Guardian.
По его словам, Россия, несмотря на санкции, может заимствовать на рынках капитала ЕС и США, а затем «поддерживать находящиеся под санкциями банки и энергетические компании», которые не могут получать финансовую поддержку на Западе самостоятельно.
Тугендхат предлагает перекрыть доступ еврооблигаций России к ключевым западным клиринговым палатам — таким как Euroclear и Clearstream. Это, считает он, может отпугнуть большинство инвесторов из ЕС и США от покупки российских облигаций.
16 марта Министерство финансов России разместило евробонды «Россия-29» на 1,5 млрд долларов под 4,625% годовых и евробонды «Россия-47» на 2,5 млрд долларов под 5,25% годовых.
Отмечалось, что инвесторам из США ушло 20% выпуска «Россия-2047», 13% — российским инвесторам, 3% — азиатским и 14% выпуска — инвесторам из других регионов. 35% нового выпуска «Россия-2029» пришлось на российских инвесторов, 34% — на американских, остальные 9% ушли инвесторам из других регионов, включая Азию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Нафтогаз отверг все предложения Газпрома На Украине резко выросло число миллионеров Масштабные санкции Запада не сказались на дороговизне российских активов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева352
Трагедию в Кемерово могли предотвратить86
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине553
Британия раскрыла место отравления Скрипалей48
Правительство назвало главный тормоз России195
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение