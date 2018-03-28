«Новатэк» окажет финансовую поддержку коренному населению ЯНАО

Соответствующее дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве с правительством ЯНАО было подписано компанией в среду.

"Дополнительное соглашение предусматривает финансовую поддержку коренного населения, социальных, образовательных и культурных проектов на территории ЯНАО в 2018 году", — говорится в сообщении.

"Ямало-Ненецкий автономный округ — основной регион деятельности «Новатэка», и мы плодотворно и успешно сотрудничаем с руководством округа. В свою очередь, мы продолжим содействовать социально-экономическому развитию автономного округа, что соответствует нашим принципам устойчивого развития и социальной ответственности", — приводятся в сообщении слова главы «Новатэка» Леонида Михельсона