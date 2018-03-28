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«Новатэк» окажет финансовую поддержку коренному населению ЯНАО
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«Новатэк» окажет финансовую поддержку коренному населению ЯНАО 

Прайм 13 минут назад
МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. "Новатэк" окажет финансовую поддержку коренному населению Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО), а также социальным, образовательным и культурным проектам на территории региона в 2018 году, говорится в сообщении компании.
Соответствующее дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве с правительством ЯНАО было подписано компанией в среду.
"Дополнительное соглашение предусматривает финансовую поддержку коренного населения, социальных, образовательных и культурных проектов на территории ЯНАО в 2018 году", — говорится в сообщении.
"Ямало-Ненецкий автономный округ — основной регион деятельности «Новатэка», и мы плодотворно и успешно сотрудничаем с руководством округа. В свою очередь, мы продолжим содействовать социально-экономическому развитию автономного округа, что соответствует нашим принципам устойчивого развития и социальной ответственности", — приводятся в сообщении слова главы «Новатэка» Леонида Михельсона.
"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции «Новатэка» котируются на Московской бирже, ГДР — на Лондонской фондовой бирже.
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