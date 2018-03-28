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Собрание акционеров «Открытие холдинга» не состоялось в третий раз подряд
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Собрание акционеров «Открытие холдинга» не состоялось в третий раз подряд 

Ведомости 15 минут назад
«Открытие холдинг» вновь не смог провести общее собрание акционеров из-за отсутствия кворума. На прошедшем вчера собрании не зарегистрировался ни один из акционеров, а потому оно было перенесено на 17 апреля.
На собрании должен был решаться вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий, следует из материалов холдинга. «Ведомости» ожидают комментарий его представителя.
«Открытие холдингу» не удалось провести собрания акционеров 26 января, 14 декабря и 27 ноября 2017 г. Успешным было лишь собрание акционеров 4 декабря: на нем было одобрена реструктуризацию 14 кредитных линий с общим лимитом почти 250 млрд руб., которые холдингу открыли «ФК Открытие» и «Траст» незадолго до санации.
Ключевым направлением деятельности «Открытие холдинга» был банковский бизнес. Однако в августе холдинг потерял свой главный актив — банк «ФК Открытие»: ЦБ забрал его в Фонд консолидации банковского спектра на санацию. Вместе с ним фонду отошли банк «Траст», РГС-банк, «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда.
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