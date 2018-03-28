Ещё
Все доходы от нефтяного рынка в Беларуси направляются на погашение госдолга — замминистра финансов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Все доходы от нефтяного рынка в Беларуси направляются на погашение госдолга — замминистра финансов 

ИА Синьхуа 15 минут назад
Минск, 28 марта /Синьхуа/ — Все доходы от нефтяного рынка в Беларуси направляются на погашение госдолга, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.
Для погашения государственного долга министерство финансов Беларуси планирует максимально задействовать недолговые источники.
Ведомство рассчитывает обеспечить достижение ежегодного профицита бюджета в объеме от 400 млн долларов США до 700 млн долларов. Эти средства будут направляться на погашение госдолга. На 2018 год долговые обязательства Беларуси оцениваются в 3,8 млрд долларов, в том числе на погашение основного долга пойдет 2,5 млрд долларов, на его обслуживание — более 1,2 млрд долларов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Tencent возглавил список самой дорогой компании Китая Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ В 2017 году темпы роста ВВП Украины достигли 2,5 проц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева315
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине440
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово278
Великобритания придумала наказание для России150
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке382
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение