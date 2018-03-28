Все доходы от нефтяного рынка в Беларуси направляются на погашение госдолга — замминистра финансов

Минск , 28 марта / Синьхуа / — Все доходы от нефтяного рынка в Беларуси направляются на погашение госдолга, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

Для погашения государственного долга министерство финансов Беларуси планирует максимально задействовать недолговые источники.

Ведомство рассчитывает обеспечить достижение ежегодного профицита бюджета в объеме от 400 млн долларов США до 700 млн долларов. Эти средства будут направляться на погашение госдолга. На 2018 год долговые обязательства Беларуси оцениваются в 3,8 млрд долларов, в том числе на погашение основного долга пойдет 2,5 млрд долларов, на его обслуживание — более 1,2 млрд долларов. —0—