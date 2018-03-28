АБР одобрил грант на сумму 90 млн долл для улучшения транспортной связи и безопасности дорожного движения в Таджикистане

Душанбе, 28 марта / Синьхуа / — Совет директоров Азиатского банка развития /АБР/ одобрил грант в размере 90 млн долл в качестве дополнительного финансирования реабилитации 40 км участка дороги, связывающей столицу Таджикистана Душанбе и Курган-Тюбе , и повышения безопасности дорожной сети в стране, сообщили сегодня в представительстве АБР в Душанбе.

Дорога Душанбе — Курган-Тюбе, по которой проезжают около 10 тыс. машин в день, является частью стратегической связи между севером и югом, одной из наиболее загруженных дорог в стране и частью коридоров 2, 5 и 6 по программе Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества /ЦАРЭС/. —0—