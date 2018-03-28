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АБР одобрил грант на сумму 90 млн долл для улучшения транспортной связи и безопасности дорожного движения в Таджикистане
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АБР одобрил грант на сумму 90 млн долл для улучшения транспортной связи и безопасности дорожного движения в Таджикистане 

ИА Синьхуа 15 минут назад
Душанбе, 28 марта /Синьхуа/ — Совет директоров Азиатского банка развития /АБР/ одобрил грант в размере 90 млн долл в качестве дополнительного финансирования реабилитации 40 км участка дороги, связывающей столицу Таджикистана Душанбе и Курган-Тюбе, и повышения безопасности дорожной сети в стране, сообщили сегодня в представительстве АБР в Душанбе.
Дорога Душанбе — Курган-Тюбе, по которой проезжают около 10 тыс. машин в день, является частью стратегической связи между севером и югом, одной из наиболее загруженных дорог в стране и частью коридоров 2, 5 и 6 по программе Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества /ЦАРЭС/. —0—
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