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Мончи: «Рома» вынуждена была продать Салаха до воздействия эффекта Неймара"
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мончи: «Рома» вынуждена была продать Салаха до воздействия эффекта Неймара" 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Спортивный директор «Ромы» Мончи объяснил, почему римляне продали Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» всего за 40 миллионов евро. По данным британских СМИ, теперь «красные» просят за египтянина не менее 200 миллионов.
— Мы продали Салаха до воздействия эффекта Неймара, — цитирует L’Equipe Мончи. — Этот эффект произвел революцию на рынке. Но мы вынуждены были продать его в тот момент. Так что продажа была хорошей. Сейчас он проводит невероятный сезон, а с учетом эффекта Неймара, Коутинью и Дембеле его цена, вероятно, стала выше.
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