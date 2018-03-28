Мончи: «Рома» вынуждена была продать Салаха до воздействия эффекта Неймара"

Спортивный директор «Ромы» Мончи объяснил, почему римляне продали Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» всего за 40 миллионов евро. По данным британских СМИ, теперь «красные» просят за египтянина не менее 200 миллионов.

— Мы продали Салаха до воздействия эффекта Неймара, — цитирует L’Equipe Мончи. — Этот эффект произвел революцию на рынке. Но мы вынуждены были продать его в тот момент. Так что продажа была хорошей. Сейчас он проводит невероятный сезон, а с учетом эффекта Неймара, Коутинью и Дембеле его цена, вероятно, стала выше.