Мончи объяснил, почему «Рома» продала Салаха «Ливерпулю» всего за € 42 млн

Спортивный директор «Ромы» Мончи объяснил продажу Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» летом прошлого года. Египтянин достался «Ливерпулю» за 42 млн евро, сейчас его оценивают в 163 млн ”Рома” продала Салаха, чтобы с помощью вырученных средств соблюсти правила финансового фейр-плея УЕФА

"В случае с Салахом надо понять две важных вещи. Во-первых, его продали до того, как эффект Неймара в корне изменил рынок. Во-вторых, мы были обязаны продать Салаха до 30 июня.