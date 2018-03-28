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Мончи объяснил, почему «Рома» продала Салаха «Ливерпулю» всего за € 42 млн
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Мончи объяснил, почему «Рома» продала Салаха «Ливерпулю» всего за € 42 млн 

SPORT24.ru 20 минут назад
Спортивный директор «Ромы» Мончи объяснил продажу Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» летом прошлого года. Египтянин достался «Ливерпулю» за 42 млн евро, сейчас его оценивают в 163 млн  ”Рома” продала Салаха, чтобы с помощью вырученных средств соблюсти правила финансового фейр-плея УЕФА.
"В случае с Салахом надо понять две важных вещи. Во-первых, его продали до того, как эффект Неймара в корне изменил рынок. Во-вторых, мы были обязаны продать Салаха до 30 июня.
Все, кто понимает в бизнесе, знают, что у нас к горлу был приставлен нож. И принимая во внимание эти условия, наша продажа оказалась довольно крупной", — цитирует Мончи Associated Press.
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