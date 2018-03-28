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Россйский рынок: плохо, но могло быть хуже
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Россйский рынок: плохо, но могло быть хуже 

Investing.com Россия 22 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Российский рынок сползает вслед за мировыми рынками уже неделю: с 22 марта доллар с переменным успехом, но дорожает, а индексы с таким же переменным неуспехом сползают все ниже и ниже. Оттолкнувшись от уровня 56,8 руб., доллар за неделю от среды до среды потихоньку пробил отметку 57,8 руб. Только за среду к 20.30 МСК он подорожал почти на 31 коп. до 57,82 руб.
Индекс РТС начал эти семь дней с отметки выше 1280 п. Последним его значением стало 1226,8 п., причем только за последний день он потерял 1,38%. Индекс МосБиржи потерял меньше — всего 0,59%, снизившись до 2249,23 п. Но начинал недельное снижение он с 2315,5 п.
«Причины общей неуверенности мирового рынка понятны — это прежде всего заявления президента США Дональда Трампа о торговых войнах. Однако за нами — относительно высокие и стабильные цены нефть. Поэтому последнюю неделю российский рынок достаточно крепко себя чувствует относительно и других развивающихся рынков и индекса S&P 500. Просто идет риск-офф на рынке в целом, — рассуждает руководитель инвестиционного департамента «Атона» Евгений Малыхин. — Вопрос, когда это кончится — не на один миллиард долларов. Бывают устоявшиеся тренды — скажем, рынок растет при низкой волатильности, или падает. Сейчас же такая точка, что «может сломаться — может не сломаться» как в ту, так и в другую сторону. Нефть дорогая, тяжеловесы вроде Лукойла (MCX:LKOH) себя хорошо чувствует. В последние несколько дней пострадал технологический сектор, но вес таких компаний в нашем индексе не очень велик, а нефтяной сектор тянет за собой индекс и не дает ему упасть сильнее».
И это похоже на правду: MSCI Emerging Market Index начал снижение еще 13 марта, и с 1225 п. съехал ниже 1170 п. Фьючерс на S&P 500 за это же время ушел с 2800 п. ниже 2620 п.
«Сам глобальный рынок не очень уверен, внешнеполитические риски привели к фиксации особо консервативных инвесторов в рублях, но катастрофы нет, на фоне других EMнаш рынок чувствует себя даже относительно неплохо, панических продаж нет. Есть компании, чьи бумаги ведут себя весьма комфортно — например, Лукойл или Сбербанк (MCX:SBER)», — согласен аналитик «Открытие прайвит бэнк» Андрей Шенк.
Investing.com Россия: последние новости
ОФЗ: объем снижен, премии нет Рынок акций Германии закрылся падением, DAX 30 снизился на 0,83% Рынок акций Турции закрылся падением, BIST 100 снизился на 0,16%
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