Россйский рынок: плохо, но могло быть хуже

Investing.com — Российский рынок сползает вслед за мировыми рынками уже неделю: с 22 марта доллар с переменным успехом, но дорожает, а индексы с таким же переменным неуспехом сползают все ниже и ниже. Оттолкнувшись от уровня 56,8 руб., доллар за неделю от среды до среды потихоньку пробил отметку 57,8 руб. Только за среду к 20.30 МСК он подорожал почти на 31 коп. до 57,82 руб.

Индекс РТС начал эти семь дней с отметки выше 1280 п. Последним его значением стало 1226,8 п., причем только за последний день он потерял 1,38%. Индекс МосБиржи потерял меньше — всего 0,59%, снизившись до 2249,23 п. Но начинал недельное снижение он с 2315,5 п.

«Причины общей неуверенности мирового рынка понятны — это прежде всего заявления президента США Дональда Трампа о торговых войнах. Однако за нами — относительно высокие и стабильные цены нефть. Поэтому последнюю неделю российский рынок достаточно крепко себя чувствует относительно и других развивающихся рынков и индекса S&P 500. Просто идет риск-офф на рынке в целом, — рассуждает руководитель инвестиционного департамента «Атона» Евгений Малыхин . — Вопрос, когда это кончится — не на один миллиард долларов. Бывают устоявшиеся тренды — скажем, рынок растет при низкой волатильности, или падает. Сейчас же такая точка, что «может сломаться — может не сломаться» как в ту, так и в другую сторону. Нефть дорогая, тяжеловесы вроде Лукойла (MCX:LKOH) себя хорошо чувствует. В последние несколько дней пострадал технологический сектор, но вес таких компаний в нашем индексе не очень велик, а нефтяной сектор тянет за собой индекс и не дает ему упасть сильнее».

И это похоже на правду: MSCI Emerging Market Index начал снижение еще 13 марта, и с 1225 п. съехал ниже 1170 п. Фьючерс на S&P 500 за это же время ушел с 2800 п. ниже 2620 п.