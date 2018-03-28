Состояние Майкла Джордана выросло за год на $ 350 млн

Состояние бывшего игрока «Чикаго» и «Вашингтона», а также сборной США , а ныне владельца «Шарлотт» Майкла Джордана выросло за год на 350 миллионов долларов. Как отмечает The Score, общее состояние Джордана достигло отметки в 1,65 миллиарда долларов.

Рост капитала Джордана вызван успехами его бренда одежды Jordan Brand, а также возросшей ценности «Хорнетс».

Джордан стал 1477-м самым богатым человеком в мире и переместился на 90 мест вверх по сравнению с прошлым годом. Джордан также занял 455-е место в списке самых богатых людей США.

«Хорнетс» при Джордане не выиграли ни одной серии плей-офф. Клуб оценивается в 1,05 миллиарда долларов и занимает по этому показателю 28 место в НБА.