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Состояние Майкла Джордана выросло за год на $ 350 млн
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Состояние Майкла Джордана выросло за год на $ 350 млн 

SPORT24.ru 21 минуту назад
Состояние бывшего игрока «Чикаго» и «Вашингтона», а также сборной США, а ныне владельца «Шарлотт» Майкла Джордана выросло за год на 350 миллионов долларов. Как отмечает The Score, общее состояние Джордана достигло отметки в 1,65 миллиарда долларов.
Рост капитала Джордана вызван успехами его бренда одежды Jordan Brand, а также возросшей ценности «Хорнетс».
Джордан стал 1477-м самым богатым человеком в мире и переместился на 90 мест вверх по сравнению с прошлым годом. Джордан также занял 455-е место в списке самых богатых людей США.
«Хорнетс» при Джордане не выиграли ни одной серии плей-офф. Клуб оценивается в 1,05 миллиарда долларов и занимает по этому показателю 28 место в НБА.
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