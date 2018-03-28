ОБЗОР: Объем рынка легальных видеосервисов в РФ в 2017 г вырос на 42%, до 15,9 млрд руб

МОСКВА , 28 мар /ПРАЙМ/. Объем российского рынка легальных видеосервисов в 2017 году вырос на 42% — до 15,89 миллиарда рублей (без НДС), к 2021 году он может удвоиться и достичь 34,3 миллиарда рублей при среднегодовом темпе прироста в 21%, показало исследование J`son & Partners Consulting (J&P).

По данным исследования, доля российского рынка в общемировых доходах индустрии в минувшем году немного выросла — до 0,6% с 0,5% в 2016 году. «Индустрия онлайн-видео растет во всем мире (на 26% в доходах за 2017 год). За счет стабильности валютного курса доля российского рынка в общемировых доходах выросла с 0,5% в 2016 году до 0,6% в 2017 году», — говорится в сообщении J&P по результатам исследования.

В 2017 году, согласно исследованию, общая выручка игроков российского рынка, работающих по рекламной модели, выросла на 37,3%, а по всем платным моделям — на 49,6%.

По итогам прошлого года наиболее распространенной моделью монетизации остается бесплатная — AVOD (advertising video on demand, монетизация за счет рекламы), но ее доля снизилась до 58,5% с 60,5%. Опережающими темпами растет платная модель, предполагающая доступ к библиотеке контента по подписке, (доля рынка увеличилась до 18,1% с 11,2%), что переместило ее уже на второе место.

Онлайн-кинотеатры занимают долю рынка в 71,6% (11,37 миллиарда рублей без НДС). Телеканалы нарастили долю рынка до 12% (до 1,91 миллиарда рублей) и переместились на второе место. Доля операторов ТВ составила 11,5% (1,83 миллиарда рублей), платформы цифровой дистрибуции заработали 780 миллионов рублей (4,9% рынка, уменьшение на 1 п.п.).

Платформы цифровой дистрибуции — агрегаторы видеоконтента, предоставляющие приложения для мобильных платформ и Smart TV с возможностью просмотра без привязки к сети конкретного провайдера (iTunes, Google Play и так далее).

ПРОГНОЗЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Согласно оценкам J&P, к 2021 году доходы рынка легальных видеосервисов могут увеличиться до 34,3 миллиарда рублей при среднегодовом темпе прироста в 2018-2021 годах в 21%. Так, в 2018 году компания прогнозирует объем рынка в 20,75 миллиарда рублей, в 2019 году — 25,68 миллиарда рублей, в 2020 году — 30,48 миллиарда рублей