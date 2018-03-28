«Русснефть» увеличила инвестиции в 2017 году в 1,5 раза — до 25,7 млрд рублей

По итогам 2016 года инвестиции составили 17,1 млрд рублей. «Объем инвестиций в 2017 году составил 25,7 млрд рублей, что выше показателей 2016 года на 49% или на 8,4 млрд рублей», — говорится в сообщении. Как поясняет «Русснефть» , стратегией компании предусмотрена активная инвестиционная деятельность, направленная на рост объемов геологоразведочных работ, бурение и ввод новых скважин, создание новой и модернизации существующей инфраструктуры в целях поддержания существующих темпов добычи, а также достижения органичного роста в среднесрочной перспективе. «Русснефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России . Компания обладает портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане . Объем 2P запасов компании превышает 200 млн тонн (SPE).