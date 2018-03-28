По итогам 2016 года инвестиции составили 17,1 млрд рублей.
«Объем инвестиций в 2017 году составил 25,7 млрд рублей, что выше показателей 2016 года на 49% или на 8,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Как поясняет «Русснефть», стратегией компании предусмотрена активная инвестиционная деятельность, направленная на рост объемов геологоразведочных работ, бурение и ввод новых скважин, создание новой и модернизации существующей инфраструктуры в целях поддержания существующих темпов добычи, а также достижения органичного роста в среднесрочной перспективе.
«Русснефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания обладает портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем 2P запасов компании превышает 200 млн тонн (SPE).