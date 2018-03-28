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Tencent возглавил список самой дорогой компании Китая
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Tencent возглавил список самой дорогой компании Китая 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Фучжоу, 28 марта /Синьхуа/ — Китайский интернет-гигант Tencent сохранил звание самого дорого бренда в Китае на протяжении четырех лет подряд. Об этом говорится в рейтинге самых дорогостоящих брендов 2018 года базы данных BrandZ.
Рейтинг составлен совместно компаниями по исследованиям рынка WPP и Kantar Millward Brown.
Согласно списку, общая стоимость ста лучших китайских брендов составляет 683,9 млрд США — это рекордно высокий показатель.
Годовой рост компании Tencent составил 25 проц, и стоимость компании выросла до 132,2 млрд долларов, что позволило ей сохранить верхнюю позицию уже четвертый год.
Доклад BrandZ основан на интервью с более чем 400 тыс. китайских потребителей, а также на анализе финансовых данных, рыночной оценке и прогнозировании рисков. —0—
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