Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 1,65%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и нефти и газа.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 вырос на 1,65%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Fidelitybk (LAGOS:FIDELIT), которые подорожали на 0,200 п. (8,06%), закрывшись на отметке в 2,680. Котировки Wemabank (LAGOS:WEMABAN) выросли на 0,060 п. (6,45%), завершив торги на уровне 0,990. Бумаги Union Bank LG (LAGOS:UBN) выросли в цене на 0,30 п. (4,69%), закрывшись на отметке 6,70.

Лидерами падения стали акции Unilever Nig (LAGOS:UNILEVE), цена которых упала на 2,70 п. (4,91%), завершив сессию на отметке 52,30. Акции Wapco (LAGOS:WAPCO) поднялись на 1,10 п. (2,37%), закрывшись на уровне 44,75, а Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB) снизились в цене на 0,040 п. (2,11%) и завершили торги на отметке 1,950.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (57) превысило количество закрывшихся в плюсе (34), а котировки 13 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,79%, или 0,51, достигнув отметки $64,89 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,76%, или 0,52, до $69,28 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,14%, или 1,80, до отметки $1.322,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,55% до 443,620, а котировки USD/NGN повысились на 1.000,00%, достигнув отметки 360,000.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 89,81.