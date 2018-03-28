Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 1,21%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, страхования и нефти и газа.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 упал на 1,21%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Wemabank (LAGOS:WEMABAN), которые подорожали на 0,080 п. (9,41%), закрывшись на отметке в 0,930. Котировки Unilever Nig (LAGOS:UNILEVE) выросли на 2,55 п. (4,86%), завершив торги на уровне 55,00. Бумаги Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) выросли в цене на 1,00 п. (4,55%), закрывшись на отметке 23,00.

Лидерами падения стали акции Wapco (LAGOS:WAPCO), цена которых упала на 2,30 п. (4,72%), завершив сессию на отметке 46,45. Акции Fidelitybk (LAGOS:FIDELIT) поднялись на 0,100 п. (3,88%), закрывшись на уровне 2,480, а Dangsugar (LAGOS:DANGSUG) снизились в цене на 0,75 п. (3,44%) и завершили торги на отметке 21,95.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (63) превысило количество закрывшихся в плюсе (30), а котировки 14 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 1,92%, или 1,25, достигнув отметки $64,00 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 1,68%, или 1,17, до $68,29 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 1,18%, или 15,90, до отметки $1.326,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,13% до 446,090, а котировки USD/NGN повысились на 1.000,00%, достигнув отметки 360,000.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,63% до 89,52.