«Русснефть» сократила чистый долг в 2017 году на 3% — до 79,5 млрд рублей

«Русснефть» сократила чистый долг по итогам 2017 года на 3% по сравнению с показателем на начало года — до 79,5 млрд рублей, следует из материалов компании. По состоянию на 31 декабря 2016 года чистый долг «Русснефти» составлял 82 млрд рублей.

Отношении чистого долга к показателю EBITDA при этом снизилось с 3,3х до 2,7х.

«Незначительное изменение (3%) связано преимущественно с укреплением курса рубля в 2017 году… Компанией достигнуты целевые индикаторы по соблюдению финансовых и производственных ковенант, процентные платежи по телу кредита выплачены своевременно и в полном объеме», — говорится в сообщении.

Показатель EBITDA в 2017 году составил 29,9 млрд рублей, что на 18% выше значения годом ранее.

Как поясняет «Русснефть», основной причиной увеличения выручки и EBITDA послужили значительный рост цен на нефть, а также рост добычи высокомаржинальной нефти до 34% от общего объема.