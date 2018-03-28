Ещё
«Русснефть» сократила чистый долг в 2017 году на 3% — до 79,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Русснефть» сократила чистый долг в 2017 году на 3% — до 79,5 млрд рублей 

Rambler News Service 55 минут назад
«Русснефть» сократила чистый долг по итогам 2017 года на 3% по сравнению с показателем на начало года — до 79,5 млрд рублей, следует из материалов компании. По состоянию на 31 декабря 2016 года чистый долг «Русснефти» составлял 82 млрд рублей.
Отношении чистого долга к показателю EBITDA при этом снизилось с 3,3х до 2,7х.
«Незначительное изменение (3%) связано преимущественно с укреплением курса рубля в 2017 году… Компанией достигнуты целевые индикаторы по соблюдению финансовых и производственных ковенант, процентные платежи по телу кредита выплачены своевременно и в полном объеме», — говорится в сообщении.
Показатель EBITDA в 2017 году составил 29,9 млрд рублей, что на 18% выше значения годом ранее.
Как поясняет «Русснефть», основной причиной увеличения выручки и EBITDA послужили значительный рост цен на нефть, а также рост добычи высокомаржинальной нефти до 34% от общего объема.
Rambler News Service: последние новости
«Нафтогаз» отказал «Газпрому» во внесении изменений в контракты между компаниями Чистая прибыль «Татнефти» в 2017 году снизилась на 4,6% — до 100 млрд рублей Чистая прибыль Qiwi в 2017 году снизилась на 14% — до 4,05 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева299
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине341
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово248
Великобритания придумала наказание для России138
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке381
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова плачет третий день
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение