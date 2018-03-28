«Роснефть» в 2017 году нарастила сейсморазведку на шельфе РФ более чем на 40%

"Роснефть" в 2017 году увеличила объем сейсморазведки на шельфе РФ более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом, следует из сообщения крупнейшей российской нефтяной компании.

"Роснефть" в 2017 году выполнила рекордный объем сейсморазведки на российском шельфе. На 11 лицензионных участках было проведено более 46 тысяч погонных километров сейсморазведочных работ методом 2D, что на 40% превышает показатели 2016 года", — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что более 36,5 тысячи погонных километров сейсморазведочных работ методом 2D было выполнено на участках арктического шельфа, еще 9,7 тысячи погонных километров — на шельфе Дальнего Востока (Центрально-Татарский участок), где также были проведены сопутствующие геологоразведочные работы.

Для уточнения геологического строения перспективных объектов и планирования поискового бурения на восьми лицензионных участках арктического и дальневосточного шельфа в 2017 году выполнена сейсморазведка в объеме 5,8 тысячи погонных километров методом 3D, что превышает показатели прошлого года на 44%.

Также «Роснефть» в 2017 году организовала три полевые геологические экспедиции: на Сахалине, в Таймыро-Хатангском и Тимано-Печорском регионах. В ходе экспедиций специалисты собрали геологический материал для лабораторно-аналитических исследований, результаты которых будут учтены при обновлении региональных геологических моделей и лицензионных участков компании на шельфе Арктики и Дальнего Востока.