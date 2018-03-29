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РАКИБ включит LinkedIn в число ответчиков по иску из-за запрета рекламы криптовалют
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РАКИБ включит LinkedIn в число ответчиков по иску из-за запрета рекламы криптовалют 

Прайм 24 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Соцсеть деловых контактов LinkedIn (заблокирована в РФ) войдет в число компаний, к которым Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подаст иск из-за запрета рекламы ICO (первичное публичное размещение токенов) и криптовалют, сообщил РИА Новости президент ассоциации Юрий Припачкин.
Ранее на этой неделе Припачкин сообщил журналистам, что РАКИБ планирует в мае подать иск к компаниям Google, Twitter, Facebook и "Яндекс", которые запретили рекламу криптовалют. По его мнению, компании вступили в картельный сговор между собой с целью регулирования рынка. Иски также будут поданы к менеджерам и акционерам компаний, если выяснится, что они «имеют криптокошельки и ввели запрет для личной наживы». Подать иск планируется в американские суды.
"Сегодня еще LinkedIn объявил, что они тоже запретят (показ рекламы ICO и криптовалют — ред.). К ним иск тоже подадим, несомненно. Она (соцсеть — ред.) будет добавлена в пул", — заявил Припачкин.
По его словам, РАКИБ определилась со сроками создания криптофонда, от лица которого будет подан иск. «Он (фонд — ред.) будет зарегистрирован в Люксембурге, управляющая компания будет в Швейцарии. Мы планируем до середины апреля завершить организационный процесс, и во второй половине апреля начать сбор средств с тем, чтобы в мае подать иск», — рассказал президент РАКИБ. Ассоциация рассматривают для подачи иска суды штатов Нью-Йорк, Вайоминг и ряда других.
"В части подачи иска всем желающим будет предложено присоединиться к этому фонду. Туда будут приниматься частные пожертвования. Иск будет общий, единый ко всем компаниям. Мы считаем, что ситуация, складывающаяся на рынке рекламы криптовалют, — это следствие давления на него, неприкрытого сговора", — отметил он. Припачкин добавил, что фонд не будет связан с создаваемой РАКИБ Евроазиатской ассоциацией.
При этом в ФАС обращаться ассоциация не собирается. «В ФАС подавать иск не собираемся, это бессмысленно. Они (компании — ред.) зарегистрированы там. „Яндекс“, например, голландская компания (головной компанией холдинга является зарегистрированное в Нидерландах акционерное общество Yandex N. V. — ред.), поэтому подавать у нас иск бессмысленно совершенно. Это надо подавать в Штаты, потому что они все являются резидентами, либо (их акции — ред.) котируются на биржах соответствующих», — пояснил он.
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