РАКИБ включит LinkedIn в число ответчиков по иску из-за запрета рекламы криптовалют

Ранее на этой неделе Припачкин сообщил журналистам, что РАКИБ планирует в мае подать иск к компаниям Google , Twitter, Facebook и "Яндекс" , которые запретили рекламу криптовалют. По его мнению, компании вступили в картельный сговор между собой с целью регулирования рынка. Иски также будут поданы к менеджерам и акционерам компаний, если выяснится, что они «имеют криптокошельки и ввели запрет для личной наживы». Подать иск планируется в американские суды.

"Сегодня еще LinkedIn объявил, что они тоже запретят (показ рекламы ICO и криптовалют — ред.). К ним иск тоже подадим, несомненно. Она (соцсеть — ред.) будет добавлена в пул", — заявил Припачкин.

По его словам, РАКИБ определилась со сроками создания криптофонда, от лица которого будет подан иск. «Он (фонд — ред.) будет зарегистрирован в Люксембурге , управляющая компания будет в Швейцарии . Мы планируем до середины апреля завершить организационный процесс, и во второй половине апреля начать сбор средств с тем, чтобы в мае подать иск», — рассказал президент РАКИБ. Ассоциация рассматривают для подачи иска суды штатов Нью-Йорк , Вайоминг и ряда других.

"В части подачи иска всем желающим будет предложено присоединиться к этому фонду. Туда будут приниматься частные пожертвования. Иск будет общий, единый ко всем компаниям. Мы считаем, что ситуация, складывающаяся на рынке рекламы криптовалют, — это следствие давления на него, неприкрытого сговора", — отметил он. Припачкин добавил, что фонд не будет связан с создаваемой РАКИБ Евроазиатской ассоциацией.