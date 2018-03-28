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Выборгские ТСЖ пока не договорились с «Газпромом», но желание есть
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Выборгские ТСЖ пока не договорились с «Газпромом», но желание есть 

Ivyborg.ru 1 час назад
Как сообщили ivbg.ru собственные источники, близкие к ситуации, долгие переговоры представителей выборгских ТСЖ и РСО с представителями "Газпром Межрегионгаз", которые начались днём 28 марта, пока не привели ни к каким результатам.
Однако, как сообщили нашему изданию, при активном содействии выборгской администрации прорабатывается механизм постепенного погашения долга выборгскими ТСЖ напрямую на счета компании "Газпрома". В «Газпроме» не против такого развития событий, если в процессе проработки механизма не возникнет никаких юридических проблем. Выборгские ТСЖ, задолжавшие миллионы рублей, и конкретно «Ассоциация» (25 млн рублей), тоже изъявили желание начать погашение.
Таким образом, конкретных договорённостей по итогам переговоров и встречи заключить пока не удалось, но есть определённые положительные сдвиги. Кроме того, как ранее писал ivbg.ru, утром 29 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично свяжется с представителями «Газпрома», чтобы попробовать урегулировать вопрос о приостановке поставок газа на котельные региона.
Ультиматум «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» был выдвинут из-за многомиллионных долгов ресурсоснабжающий организаций районов региона. Во многом это происходит по вине недобросовестных ТСЖ и УК, которые не перечисляют деньги жильцов на счета РСО годами. С 26 марта, напомним, газовая компания после нескольких письменных предупреждений начала-таки приостанавливать поставки голубого топлива на котельные Ленобласти, в связи с чем, например, детсады и роддом Выборга остались без тепла на неопределённый срок.
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