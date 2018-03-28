Капитализация Amazon упала на $52 млрд на фоне сообщений о «ненависти» Трампа к компании

По сведениям Axios, президент США беспокоится о розничных ритейлерах, которые могут быть вытеснены с рынка из-за деятельности Amazon. Трамп «одержим Amazon », приводит издание слова одного из своих собеседников. Всего Axios ссылается на пять источников, которые рассказали о негативном отношении Трампа к Amazon.

В публикации также приводятся данные о том, что «друзья Трампа» говорят о негативном влиянии Amazon на их бизнес.

«Его приятели в сфере недвижимости говорят ему, и он соглашается, что Amazon убивает торговые центры и розничных торговцев», — говорится в публикации.