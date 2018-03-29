Ещё
Акции Amazon подешевели почти на 5% на сообщениях о нападках Трампа на компанию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Акции Amazon подешевели почти на 5% на сообщениях о нападках Трампа на компанию 

Прайм 52 минуты назад
Фото: Прайм
Стоимость акций онлайн-ритейлера Amazon по итогам среды снизилась почти на 5%, а капитализация упала на 30 миллиардов долларов после сообщений в СМИ о намерениях президента США Дональда Трампа добиться ужесточения налогового режима в отношении компании, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов среды акции Amazon подешевели на 4,6% до 1,427 тысячи долларов, а рыночная стоимость Amazon составила 724,73 миллиарда долларов, что значительно ниже показателя предыдущего торгового дня.
Причиной для распродаж ценных бумаг компании послужили сообщения от интернет-издания Axios, которое со ссылкой на источники сообщило о нападках президента США на онлайн-ритейлера. По мнению Трампа, которое приводит издание, гигант электронной коммерции вытесняет с рынка небольших частных ритейлеров и розничные сети. В этой связи президент обдумывает изменение налогового режима в отношении компании.
Трамп в прошлом уже неоднократно нападал на Amazon и на владельца компании Джеффа Безоса из-за того, что интернет-магазин не платит налог с продаж в ряде штатов, поскольку не имеет на их территории складов и магазинов.
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
Прайм: последние новости
АСВ стало владельцем более 99,9% Промсвязьбанка ЦБ РФ с 29 марта отозвал лицензию у самарского "Активкапитал Банка" ЦБ РФ с 29 марта отозвал лицензию у дагестанской РНКО "Умут"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»175
«Это шок»: Захарова о презентации Британии141
Число пострадавших в Кемерово возросло201
Блогер Варламов задержан в Москве269
Россия приготовила ответ США275
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение