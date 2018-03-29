Акции Amazon подешевели почти на 5% на сообщениях о нападках Трампа на компанию

Стоимость акций онлайн-ритейлера Amazon по итогам среды снизилась почти на 5%, а капитализация упала на 30 миллиардов долларов после сообщений в СМИ о намерениях президента США Дональда Трампа добиться ужесточения налогового режима в отношении компании, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды акции Amazon подешевели на 4,6% до 1,427 тысячи долларов, а рыночная стоимость Amazon составила 724,73 миллиарда долларов, что значительно ниже показателя предыдущего торгового дня.

Причиной для распродаж ценных бумаг компании послужили сообщения от интернет-издания Axios, которое со ссылкой на источники сообщило о нападках президента США на онлайн-ритейлера. По мнению Трампа, которое приводит издание, гигант электронной коммерции вытесняет с рынка небольших частных ритейлеров и розничные сети. В этой связи президент обдумывает изменение налогового режима в отношении компании.

Трамп в прошлом уже неоднократно нападал на Amazon и на владельца компании Джеффа Безоса из-за того, что интернет-магазин не платит налог с продаж в ряде штатов, поскольку не имеет на их территории складов и магазинов.