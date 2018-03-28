Норматив достаточности капитала Н1.0 у пяти кредитных организаций оказался ниже отметки в 10% в феврале

По итогам февраля 2018 года норматив достаточности капитала Н1.0 у пяти кредитных организаций оказался ниже отметки в 10% (минимально допустимое значение норматива Н1.0 до ввода новых стандартов).

Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ

Напомним, что минимально допустимое значение норматива Н1.0 с 1 января 2016 года составляет 8%. Именно снижение допустимого значения до текущего уровня во многом помогает банкам соответствовать новым требованиям и стандартам «Базель III», при этом не нарушая нормативов.