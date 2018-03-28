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Норматив достаточности капитала Н1.0 у пяти кредитных организаций оказался ниже отметки в 10% в феврале
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Норматив достаточности капитала Н1.0 у пяти кредитных организаций оказался ниже отметки в 10% в феврале 

Банки.ру 1 час назад
По итогам февраля 2018 года норматив достаточности капитала Н1.0 у пяти кредитных организаций оказался ниже отметки в 10% (минимально допустимое значение норматива Н1.0 до ввода новых стандартов).
Согласно финансовой отчетности кредитных организаций, размещенной на сайте Банка России, по состоянию на 1 марта 2018 года в этот список вошли следующие банки (без учета банков, находящихся в процессе финансового оздоровления): «Кредит Экспресс» (8,49%, лицензия отозвана с 15 марта 2018 года), Промтрансбанк (8,51%), Московский Индустриальный Банк (9,29%), Башкомснаббанк (9,39%) и Чувашкредитпромбанк (9,89%).
Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ.
Напомним, что минимально допустимое значение норматива Н1.0 с 1 января 2016 года составляет 8%. Именно снижение допустимого значения до текущего уровня во многом помогает банкам соответствовать новым требованиям и стандартам «Базель III», при этом не нарушая нормативов.
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