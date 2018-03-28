«Антирэнкинг» по нормативу Н2 в феврале возглавил Натиксис Банк

Натиксис Банк по состоянию на 1 марта 2018 года возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России . При этом значение норматива мгновенной ликвидности данной кредитной организации за месяц сократилось более чем в шесть раз (с 93,42% до 15,14%, при минимуме в 15%). Данное снижение во многом объясняется размещением банком значительной части высоколиквидных средств (15,5 млрд рублей) на депозите в ЦБ РФ на сроки от 2 до 7 дней, что исключает эти средства из расчета норматива мгновенной ликвидности (Н2).

С остальными участниками антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) на 1 марта 2018 года вы можете ознакомиться в следующей таблице:

Наименование кредитной организации

Рег. номер

Значение Н2 на 01.03.2018, %

Натиксис Банк

15,14 «Кредит Экспресс» (лицензия отозвана 15.03.2018)

«Столичный Кредит»

«Центр Международных Расчетов»

29,79 «Новый Век»

33,16 «Нальчик»

34,26 Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.