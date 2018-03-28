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«Антирэнкинг» по нормативу Н2 в феврале возглавил Натиксис Банк
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«Антирэнкинг» по нормативу Н2 в феврале возглавил Натиксис Банк 

Банки.ру 31 минуту назад
Натиксис Банк по состоянию на 1 марта 2018 года возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. При этом значение норматива мгновенной ликвидности данной кредитной организации за месяц сократилось более чем в шесть раз (с 93,42% до 15,14%, при минимуме в 15%). Данное снижение во многом объясняется размещением банком значительной части высоколиквидных средств (15,5 млрд рублей) на депозите в ЦБ РФ на сроки от 2 до 7 дней, что исключает эти средства из расчета норматива мгновенной ликвидности (Н2).
С остальными участниками антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) на 1 марта 2018 года вы можете ознакомиться в следующей таблице:
Наименование кредитной организации
Рег. номер
Значение Н2 на 01.03.2018, %
Натиксис Банк
15,14  «Кредит Экспресс» (лицензия отозвана 15.03.2018)
«Столичный Кредит»
«Центр Международных Расчетов»
23,47  Донхлеббанк
24,31  Черноморский Банк Развития и Реконструкции
24,61  АйСиБиСи Банк
24,76  Икано Банк
29,79  «Новый Век»
33,16  «Нальчик»
34,26  Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.
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