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В каких странах новый iPad стал стоить дешевле прошлого поколения
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В каких странах новый iPad стал стоить дешевле прошлого поколения 

Apple Insider 35 минут назад
Фото: Apple Insider
Стоимость iPad шестого поколения, представленного Apple на презентации 27 марта, оказалась ниже таковой у прошлого поколения этого же планшета. Хотя американская цена устройства осталась неизменной, это не помешало компании сделать ценовую политику более гибкой в других странах.
Так, например, в Великобритании новый планшет стоит 319 фунтов стерлингов, тогда как за iPad пятого поколения покупатели отдавали 339 фунтов стерлингов. Подешевело устройство и в Канаде (сразу на 20 долларов), в Германии, Франции и многих других странах Европы за планшет также теперь просят на 20 евро меньше.
Стоит отметить, что iPad нового поколения стал дешевле предшественника не во всех странах. В Австралии, Японии и Китае стоимость осталась неизменной, как и в России — iPad 2018 в базовой конфигурации с объемом памяти 32 ГБ будет доступен в официальной российской рознице по цене 24 990 рублей. Топовая версия с максимальным объемом встроенного накопителя и сотовым модулем в отечественной рознице оценивается на 17 000 рублей дороже базовой модели.
Не совсем понятно, чем руководствовалась Apple при снижении цен на iPad в отдельных странах, и очень жаль, что российский ценник нового планшета не стал ниже на 1-2 тысячи рублей.
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