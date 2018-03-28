Лизинговая компания Татарстана поддержит предприятия МСБ в 2018 году на 1,7 млрд рублей

КАЗАНЬ , 28 марта. / ТАСС /. Региональная лизинговая компания Татарстана в 2018 году профинансирует более 50 проектов малого и среднего бизнеса (МСБ) на общую сумму 1,735 млрд рублей. Об этом говорится в докладе первого заместителя министра экономики республики Рустема Сибгатуллина , который он представил в Госсовете региона в среду.

"В 2018 году региональная лизинговая компания профинансирует более 50 проектов на общую сумму 1,735 млрд рублей, что даст малому и среднему бизнесу республики доступ к высокотехнологичному оборудованию на льготных условиях", — говорится в докладе (имеется в распоряжении ТАСС).

Отмечается также, что в этом году компания уже профинансировала три проекта на сумму 41 млн рублей. В 2017 году Татарстан победил в конкурсе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) на право учреждения региональной лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования.

Региональную лизинговую компанию Республики Татарстан организуют в форме акционерного общества с уставным капиталом 2 млрд рублей, который сформируют за счет взноса Корпорации МСП в размере 1,5 млрд рублей и Республики Татарстан в размере 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Корпорация МСП запустила лизинговые программы для представителей малого и среднего бизнеса из высокотехнологичного сектора под конечную ставку в 6% годовых в отношении отечественного оборудования и 8% — в отношении импортного при условии финансового содействия субъектов РФ

По данным министерства экономики Татарстана, в республике осуществляют деятельность около 170 тыс. субъектов МСБ, это около 2,5% от общероссийской численности предпринимателей.