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Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ
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Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Киев, 28 марта /Синьхуа/ — Украина и Израиль официально завершили переговоры о создании двусторонней зоны свободной торговли /ЗСТ/. Об этом сегодня сообщила пресс-служба украинского правительства.
Напомним, украино-израильский диалог об открытии ЗСТ был развернут в 2013 году, между тем его активная фаза началась только в 2015 году.
Введение режима свободной торговли позволит тут же отменить пошлины на экспорт в Израиль целого ряда украинских товаров, включая различные виды агропродукции и продовольствия, лекарственные препараты, косметику, строительные материалы, электронику, продукцию химической промышленности. Кроме того, через три года будут упразднены таможенные сборы на одежду, мебель, стекло и т.д.
По словам первого вице-премьера Степана Кубива, такие преференции окажут содействие развитию украинской промышленности и перерабатывающего производства, привлечению инвестиций, а также появлению совместных предприятий.
В 2017 году объем экспорта товаров из Украины в Израиль составил 604,6 млн долларов США, увеличившись на 23,7 проц против 2016 года. При этом импорт израильской продукции сократился на 9,1 проц — до 167,9 млн долларов. —0—
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