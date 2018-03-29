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«Татнефть» представила нейтральную отчетность по МСФО, — Александр Сидоров, аналитик ИК «Велес Капитал»
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«Татнефть» представила нейтральную отчетность по МСФО, — Александр Сидоров, аналитик ИК «Велес Капитал» 

Прайм 38 минут назад
Фото: Прайм
Финансовые результаты преимущественно совпали с ожиданиями рынка и нашими прогнозами в части EBITDA и оказались ниже по чистой прибыли из-за разовых списаний на сумму 7,5 млрд руб., поэтому мы оцениваем отчетность как нейтральную. В то же время, по сравнению с предыдущими кварталами отчетность является достаточно сильной: в IV квартале компания отразила рекордно высокую EBITDA в размере 59 млрд руб. (+20% кв/кв) в условиях благоприятной экономической конъюнктуры — роста средней цены на нефть на 20% кв/кв. и слабого рубля.
Среди основных показателей необходимо выделить рост свободного денежного потока в 2017 г. более чем в 2 раза, до 105 млрд руб. Капитальные затраты снизились на 11%, до 85 млрд руб. Мы положительно оцениваем эту динамику и ожидаем ее сохранения в будущем, так как компания заканчивает фазу пиковых инвестиций в Танеко на фоне роста отдачи от вложений.
Чистая прибыль по итогам 2017 г. составила 123 млрд руб. Целевым уровнем дивидендных выплат Татнефти является большее из 50% чистой прибыли по МСФО (123 млрд руб. в 2017 г.) или по РСБУ (100 млрд руб. в 2017 г.) Значения, равные 50% от обоих показателей, находятся ниже уже выплаченной суммы в виде промежуточных дивидендов в размере 64 млрд руб., поэтому мы не ожидаем от компании дивидендов по итогам 2017 г.
Если Татнефть решит сохранить для их расчета уровень промежуточных дивидендов — 75% чистой прибыли по РСБУ, то, по нашим оценкам, финальные дивиденды составят всего несколько копеек.
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