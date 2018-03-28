Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,13%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, здравоохранения и нефти и газа.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 поднялся на 0,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Astra Zeneca (ST:AZN), которые подорожали на 14,8 п. (2,59%), закрывшись на отметке в 587,3. Котировки Svenska Cellulosa SCA AB B (ST:SCAb) выросли на 1,8 п. (2,07%), завершив торги на уровне 87,6. Бумаги Essity AB B (ST:ESSITYb) выросли в цене на 4,60 п. (2,06%), закрывшись на отметке 228,20.

Лидерами падения стали акции AB SKF B (ST:SKFb), цена которых упала на 7,1 п. (4,01%), завершив сессию на отметке 168,8. Акции Autoliv Inc (ST:ALIVsdb) поднялись на 43,5 п. (3,54%), закрывшись на уровне 1.186,5, а Fingerprint Cards (ST:FINGb) снизились в цене на 0,29 п. (3,47%) и завершили торги на отметке 7,99.

На фондовой бирже Стокгольма количество подешевевших бумаг (376) превысило количество закрывшихся в плюсе (230), а котировки 48 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 2,11%, или 1,38, достигнув отметки $63,87 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 1,90%, или 1,32, до $68,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 1,18%, или 15,80, до отметки $1.326,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK выросла на 0,57% до 10,2683, а котировки USD/SEK повысились на 1,02%, достигнув отметки 8,3161.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,55% до 89,45.