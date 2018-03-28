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В рамках программы господдержки Сбербанк профинансирует бизнесу покупку техники на сумму более 5 млрд руб.
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В рамках программы господдержки Сбербанк профинансирует бизнесу покупку техники на сумму более 5 млрд руб. 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Минпромторг России и Сбербанк России заключили первое соглашение на предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов по кредитам в рамках новой меры поддержки отраслей сельскохозяйственного, строительно-дорожного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Правила предоставления субсидий вступили в силу со 2 марта 2018 г. (постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г. № 163).
Новая мера поддержки позволит возмещать отечественным банкам, через субсидирование процент предоставленной конечному потребителю скидки на уплату процентов по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, предполагающих кредитную ставку порядка 5% годовых.
«Соглашение, заключенное между Банком и Минпромторгом, — это еще один инструмент для обеспечения доступного финансирования бизнеса. Мы стремимся, чтобы наши клиенты получали все необходимые услуги максимально быстро и удобно. В рамках данной Программы Банк планирует профинансировать приобретение техники на сумму более 5 млрд рублей», — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.
Минпромторг России считает, что такой инструмент поддержки позволит снизить уровень финансовой нагрузки на небольшие фермерские хозяйства, малые предприятия в сфере производства продуктов питания и на другие компании, работающие с соответствующей техникой, позволив им приобретать новую высокопроизводительную отечественную продукцию.
Эта мера также будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий и сохранению рабочих мест.
В 2018 году благодаря данной мере планируется реализовать технику по трем отраслям промышленности в объеме порядка 4000 ед.
отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.
На 2018 год в федеральном бюджете на указанный механизм государственной поддержки предусмотрены средства в размер 2 млрд рублей.
Для участия в программе потребителю необходимо обратиться в банк, у которого заключено соглашение с Минпромторгом России, и оформить льготный кредитный договор на приобретение соответствующей техники. Все бремя получения субсидии и оформления документов ложится на банк.
Действие программы льготного кредитования распространяется в отношении кредитов, выданных в рублях в период с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок не более 5 лет.
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