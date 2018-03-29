Российские тракторы и комбайны можно взять в кредит под 5 процентов 

На субсидии бюджет зарезервировал два миллиарда рублей. Срок кредита — до пяти лет. Главное условие — техника или оборудование должны быть новыми и выпущенными в обращение на территории России не ранее года, предшествовавшего году ее продажи. Благодаря такой поддержке в этом году планируется реализовать дополнительно четыре тысячи единиц техники, сообщил замглавы минпромторга Александр Морозов.
Для участия в программе необходимо до 1 декабря обратиться в банк, имеющий соглашение с минпромторгом о субсидировании ставки (пока оно заключено только со Сбербанком), и оформить кредитный договор. Все бумаги банк оформит сам.
Сегодня кредиты и льготы достаются в основном крупным предприятиям и агрохолдингам, отмечает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Василий Узун. По его словам, нужна более адресная поддержка, в ней прежде всего нуждаются небольшие фермерские хозяйства, которым сложно потянуть крупные расходы на технику и оборудование.