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АСВ стало владельцем более 99,9% Промсвязьбанка
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АСВ стало владельцем более 99,9% Промсвязьбанка 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало владельцем более 99,9% акций Промсвязьбанка, сообщается в материалах банка.
С середины декабря Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
Банк России в пятницу сообщил, что АСВ выкупит допэмиссию обыкновенных акций Промсвязьбанка за 113,4 миллиарда рублей и станет владельцем свыше 99,9% его акций.
В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.
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