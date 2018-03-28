Стала известна страна с самыми большими расходами на оборону

Работа проведена как бы очень серьезная. Но, как отметил член экспертного совета Коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский , в эффектно оформленных выкладках, опубликованных в справочнике The Military Balance 2018, в глаза бросается какой-то школьно-арифметический подход. И он совершенно не учитывает реального состояния дел в военно-промышленных комплексах США , Западной Европы, КНР , Индии и других стран.

Согласно опубликованным данным по военным расходам в минувшем году лидировали США — 602,6 млрд долларов. Далее КНР — 150,5 млрд, Саудовская Аравия — 76,7 млрд, Россия — 61,2 млрд и Индия — 52,5 млрд долларов.

Получается, расходы на военные нужды одних только Соединенных Штатов почти вдвое превосходят суммарные расходы остальных четырех стран ведущей пятерки. И кто несет угрозу миру? Правда, Вашингтон утверждает, что его огромные траты, наоборот, объясняются защитой неких общечеловеческих ценностей в планетарных масштабах. К чему привела и еще приведет такая защита — мы все свидетели.

Однако о чем же говорят цифры, приведенные The Military Balance 2018, если не учитывать США? То, что свою военную мощь стремительно наращивает Пекин. Учитывая плановую экономику в КНР, можно утверждать, что при бюджете в 150 млрд Народно-освободительная армия Китая может оказаться в скором времени обеспечена самым современным оружием не хуже, чем армия США.

Военные расходы США в минувшем году более 600 млрд долларов, Китая — 150,5 млрд в той же валюте

Весьма странная цифра военных расходов Саудовской Аравии. Впрочем, это можно объяснить влиянием Вашингтона, который выкрутил руки Эр-Рияду , заставив саудитов выделить огромные средства на закупку вооружений в США.

Не совсем понятно, как британцы определили сумму военных расходов нашей страны. Однозначно она меньше. При этом эффективность оборонных расходов в России гораздо выше, чем в тех же США. Как отметил замгендиректора Центра анализа и стратегий Константин Макиенко , «военный» доллар за океаном и в нашей стране — две большие разницы.

Например, американский истребитель пятого поколения F-35 стоит 156 миллионов долларов, а российский Су-35, который почти ни в чем не уступает F-35, продается на экспорт, как утверждают эксперты, за 31 миллион долларов.

По словам Виктора Мураховского, военный бюджет России сверстан достаточно оптимально, с учетом вызовов времени. Стоит ли удивляться, что при несоизмеримых с США расходах на оборону мы уже создали гиперзвуковые ракетные комплексы и реально действующее лазерное оружие. И мы можем утверждать, опираясь на расчеты британских аналитиков, что наш военный бюджет, уступающий по абсолютным цифрам американскому в десять раз, исключительно оборонительный.