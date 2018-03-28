Аксаков предложил наделить страховщиков правом контроля безопасности на объектах 

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предложил наделить страховые компании полномочиями по контролю за соблюдением безопасности на застрахованных объектах, сообщил он RNS. Это положение станет одним из главных в будущем законопроекте, который готовится вместе со Всероссийским союзом страховщиков.
«Ведь есть важный вопрос наведения порядка на страховом рынке. В западных странах страховые компании обеспечивают больший контроль за соблюдением безопасности, чем государство. У нас, к сожалению, не так. Страховые компании получают премии и миссию по обеспечению безопасности не выполняют. Важно, чтобы на рынке работали здоровые компании, чтобы им можно было доверить вопросы контроля. Ведь у них есть материальный интерес в том, чтобы чрезвычайные случаи не происходили», — сказал Аксаков.
По его словам, еще одно важное положение заключается в повышении требований к самим страховым компаниям: «Чтобы они обеспечили не только выполнение выплат по страховому случаю, но и стремились к тому, чтобы этот случай не наступал. А это, прежде всего, наведение порядка на страховом рынке. Только здоровые рыночные серьезные компании могут такую работу выполнять».
По словам Аксакова, предложения, подготовленные Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), будут изучаться в комитете Госдумы по финансовым рынкам. «У нас для этого есть экспертный совет. Я отправил эти предложения туда. Они обсудят этот вопрос, подготовят свои предложения. Возможно, в мае мы его внесем в Госдуму», — отметил депутат.
27 марта президент ВСС Игорь Юргенс сообщил, что его организация подготовила предложения, которые могут лечь в основу нового законопроекта. Он будет посвящен вмененному страхованию для владельцев торговых комплексов, наличие которого в будущем может стать обязательным для проведения массовых мероприятий.