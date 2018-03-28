«Бургер Кинг» снизит цены в аэропорту Домодедово

«По результатам рассмотрения дела комиссией УФАС принято решение о наличии в действиях ООО «Бургер Рус» нарушения антимонопольного законодательства и выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений», — заключили в пресс-службе.

Отмечается, что при рассмотрении дела в службе опирались на мнение потребителей. В опросе приняли участие более 690 потребителей в возрасте от 18 до 61 года. Результаты опроса показали, что потребители не могут воспользоваться услугами других точек питания, расположенных за пределами аэропорта.