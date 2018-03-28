«Газпромбанк Лизинг» сообщил о сделке с Находкинской базой активного морского рыболовства

Компания «Газпромбанк Лизинг» заключила договор финансового лизинга с одним из крупнейших рыбодобывающих предприятий России — ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства». Договор заключен на передачу в лизинг большого морозильного рыболовного траулера водоизмещением 4 815 тонн. Данный проект был реализован в рекордно сжатые сроки, лизинговое имущество будет передано клиенту до конца этого месяца, говорится в сообщении лизингодателя. Сумма сделки там не уточняется.

На сегодняшний день добывающий флот Находкинской базы активного морского рыболовства состоит из 15 судов и включает рыбодобывающие траулеры и транспортные рефрижераторы. «Сотрудничество с » Газпромбанк Лизингом» будет способствовать повышению эффективности программы обновления флота компании», — подчеркивается в релизе.

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, потребность в обновлении рыболовецкого флота сегодня составляет порядка 400 судов. В ближайшие пять лет объем инвестиций в строительство новых судов составит порядка 200 млрд рублей.