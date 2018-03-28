Ещё
Moody's: Число ипотечных заемщиков в РФ вырастет в 2018 г более чем на 1 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Moody's: Число ипотечных заемщиков в РФ вырастет в 2018 г более чем на 1 млн 

Прайм 53 минуты назад
Фото: Прайм
Число ипотечных заемщиков в России в 2018 году вырастет на более чем 1 миллион человек, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's.
"По нашим оценкам, в 2018 году число ипотечных заемщиков увеличится более чем на 1 миллион человек, это существенный рост клиентской базы", — говорится в обзоре агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"По итогам 2017 года объем ипотечных кредитов составил 5,2 триллиона рублей, показав темпы роста в 16%. При этом было выдано новых ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей. Мы ожидаем, что темпы выдачи ипотеки в 2018 году сохранятся на фоне снижающихся ставок и сохраняющего спроса со стороны населения. Если исходить из того, что средний размер ипотечного кредита — в районе 2 миллионов рублей, то это соответствует приросту примерно в 1 миллион семей", — прокомментировала прогноз аналитик агентства Мария Малюкова.
Число ипотечных кредитов, по мнению агентства, «имеет потенциал для дальнейшего роста из-за относительно низких расходов на покрытие риска» невозврата кредита. «Доступность ипотечных кредитов увеличилась благодаря снижению процентных ставок и ежемесячных платежей», — также считает агентство.
По данным ЦБ, объем выданных ипотечных кредитов в РФ в 2017 году вырос на 37,2% — до 2 триллионов рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев в середине февраля говорил, что за 2017 год средневзвешенная ставка по ипотеке в РФ снизилась на 2 процентных пункта, и в январе 2018 года она находилась уже на уровне 9,8%.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что среднюю ставку по ипотеке в России нужно снижать и дальше — до 7-8%. Путин отметил, что низкая инфляция дает дополнительные возможности для развития российской экономики, включая снижение стоимости ипотеки. В середине января глава Сбербанка Герман Греф, чей банк занимает более половины рынка ипотеки в РФ, сообщал, что ожидает 2018 год как рекордный с точки зрения ипотеки и спроса на жилье.
Прайм: последние новости
"Россети" и дочерние компании: новая дивидендная политика - реши задачу со "звездочкой", - Аналитики компании "Атон" Renault и "Ростех" конвертируют 61,4 млрд руб задолженности "АвтоВАЗа" в капитал Госсовет Китая представил план снижения налогов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке319
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово84
Мавроди не нашлось места на кладбище23
Захарова плачет третий день135
Новый арест по следам трагедии в Кемерово51
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество Шоу-бизнес
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение