Moody's: Число ипотечных заемщиков в РФ вырастет в 2018 г более чем на 1 млн

Число ипотечных заемщиков в России в 2018 году вырастет на более чем 1 миллион человек, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's "По нашим оценкам, в 2018 году число ипотечных заемщиков увеличится более чем на 1 миллион человек, это существенный рост клиентской базы", — говорится в обзоре агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости "По итогам 2017 года объем ипотечных кредитов составил 5,2 триллиона рублей, показав темпы роста в 16%. При этом было выдано новых ипотечных кредитов на 2 триллиона рублей. Мы ожидаем, что темпы выдачи ипотеки в 2018 году сохранятся на фоне снижающихся ставок и сохраняющего спроса со стороны населения. Если исходить из того, что средний размер ипотечного кредита — в районе 2 миллионов рублей, то это соответствует приросту примерно в 1 миллион семей", — прокомментировала прогноз аналитик агентства Мария Малюкова Число ипотечных кредитов, по мнению агентства, «имеет потенциал для дальнейшего роста из-за относительно низких расходов на покрытие риска» невозврата кредита. «Доступность ипотечных кредитов увеличилась благодаря снижению процентных ставок и ежемесячных платежей», — также считает агентство. По данным ЦБ, объем выданных ипотечных кредитов в РФ в 2017 году вырос на 37,2% — до 2 триллионов рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев в середине февраля говорил, что за 2017 год средневзвешенная ставка по ипотеке в РФ снизилась на 2 процентных пункта, и в январе 2018 года она находилась уже на уровне 9,8%. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что среднюю ставку по ипотеке в России нужно снижать и дальше — до 7-8%. Путин отметил, что низкая инфляция дает дополнительные возможности для развития российской экономики, включая снижение стоимости ипотеки. В середине января глава Сбербанка Герман Греф , чей банк занимает более половины рынка ипотеки в РФ, сообщал, что ожидает 2018 год как рекордный с точки зрения ипотеки и спроса на жилье.