«Русснефть» снизила чистую прибыль по МСФО за 2017 г на 45%

"Русснефть" снизила чистую прибыль по МСФО за 2017 год на 45%, до 7,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка компании за отчетный период выросла при этом на 23% и составила 129,2 миллиарда рублей, а показатель EBITDA увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом, до 29,9 миллиарда рублей.

"Основной причиной увеличения выручки и EBITDA послужил значительный рост цен на нефть, а также рост добычи высокомаржинальной нефти до 34% от общего объема", — сообщает компания.