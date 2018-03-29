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Омская компания начала продажу суши в Китае
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Омская компания начала продажу суши в Китае 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Снимок, на котором видно, что у фудкорта с суши выстроилась очередь, опубликовал соучредитель омской компании Семен Ястребов в твиттере.
Торговая точка омской компании, как сообщает «Новый Омск», заработала в городе Хэйхэ, расположенном недалеко от Благовещенска. Фудкорт открылся в одном из китайский торговых центров, название торговой точки прописано на китайском и английском языках.
Отметим, что, по сообщениям СМИ, владельцы не очень то надеются получить прибыль от этого предприятия, поскольку не совсем разбираются в принципах международной торговли.
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