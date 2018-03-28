«Траст» в абсолютном выражении больше остальных банков сократил депозиты физлиц в феврале

Общий объем размещенных в российских банках вкладов физлиц вырос на 1,4% (без учета валютной переоценки) и составил порядка 25,8 трлн рублей по итогам второго месяца 2018 года. Это позволило практически полностью компенсировать январский отток средств физических лиц.

Лидерами прироста средств физических лиц в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций стали банки с госучастием: Сбербанк (+206,7 млрд рублей, или +1,8%), ВТБ (+33,6 млрд, или 1,1%), « ФК Открытие » (+23,6 млрд, или 5,7%), Почта Банк (+10,9 млрд, или 6,2%) и Россельхозбанк (+9,7 млрд рублей, или 1,1%).

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