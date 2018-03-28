«Траст» в абсолютном выражении больше остальных банков сократил депозиты физлиц в феврале 

Общий объем размещенных в российских банках вкладов физлиц вырос на 1,4% (без учета валютной переоценки) и составил порядка 25,8 трлн рублей по итогам второго месяца 2018 года. Это позволило практически полностью компенсировать январский отток средств физических лиц.
Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам февраля показал НБ «Траст» — минус 5,3 млрд рублей (-3,2%). Далее в списке «лидеров» по объему снижения средств физических лиц находятся следующие кредитные организации: СМП Банк (-4,4 млрд рублей, или -5,7%), ЮниКредит Банк (-4,2 млрд, или -2%), «Российский Капитал» (-4,1 млрд, или 3%) и банк «Возрождение» (-3,6 млрд, или -2,3%).
Лидерами прироста средств физических лиц в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций стали банки с госучастием: Сбербанк (+206,7 млрд рублей, или +1,8%), ВТБ (+33,6 млрд, или 1,1%), «ФК Открытие» (+23,6 млрд, или 5,7%), Почта Банк (+10,9 млрд, или 6,2%) и Россельхозбанк (+9,7 млрд рублей, или 1,1%).
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