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Эпидемиологическая ситуация в Москве остается в норме
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Эпидемиологическая ситуация в Москве остается в норме 

Мои Черемушки 55 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Ситуация с заболеванием гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на прошлой неделе в Москве остается на низком уровне, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей неделей не изменилась, число заболевших осталось на прежнем уровне, показатели заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в городе в сравнении с предыдущей неделей также не изменился, показатель заболеваемости не превысил средние многолетние значения.
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