Эпидемиологическая ситуация в Москве остается в норме

Ситуация с заболеванием гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на прошлой неделе в Москве остается на низком уровне, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей неделей не изменилась, число заболевших осталось на прежнем уровне, показатели заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в городе в сравнении с предыдущей неделей также не изменился, показатель заболеваемости не превысил средние многолетние значения.