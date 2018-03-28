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В строительство мясокомбината в Воронежской области вложат 10 млрд рублей
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В строительство мясокомбината в Воронежской области вложат 10 млрд рублей 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Предприятие появится в Павловске. В строительство мясоперерабатывающего завода компании «Агроэко» вложат более 10 млрд рублей. Об этом глава региона Александр Гусев сообщил на встрече с полпредом президента России в ЦФО Алексеем Гордеевым в среду, 28 марта. Предприятие построят в Павловске. Мясокомбинат станет «якорным проектом» созданной в городе территории опережающего социально-экономического развития. ГК «Агроэко» анонсировала строительство мясоперерабатывающего завода 22 марта. Для Павловская предприятие может стать одним из крупнейших. Его мощность составит 1,2 млн голов в год, а объём производства — 28 млрд рублей в год. «Агроэко» — самое крупное свиноводческое предприятие региона. В Воронежской области работают 11 свинокомплексов группы компаний, селекционно-генетический центр и высокотехнологичный комбикормовый завод с элеватором. Производственные площадки расположены в семи районах. По итогам 2017 года компания занимает девятое место в рейтинге крупнейших производителей свинины в России. В 2018 году на предприятиях «Агроэко» планируется произвести 150 тыс. тонн мяса, что позволит выйти на седьмое место. Дарья Крымова
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