Акции Amazon обвалились на слухах о неприязни Трампа

Поводом для резкого снижения акций крупнейшей в мире компании в сегменте интернет-торговли стала публикация в издании Axious, в которой со ссылкой на анонимные источники, якобы близкие к Трампу, были заявлено о негативном отношении американского президента к Amazon.

В материале приводятся мнение Трампа, а также вице-президента США Пенса высказанное ими в личных беседах по поводу доминирующего положения Amazon в сфере электронной коммерции.

В частности, отмечается, что: «Трамп одержим Amazon». Он заявлял о том, что хочет поменять изменить текущие налоговые преференции для Amazon в США. По данным Axious, «Трамп задавался вопросом о том, как прижать Amazon с помощью антимонопольного законодательства». В администрации американского президента, по данным источников издания, обеспокоены тем, что расширение присутствия Amazon приводит к банкротству многих других менее крупных компаний.

Как отмечается, «богатые друзья Трампа говорят ему о том, что Amazon уничтожает их бизнес, убивает торговые центры и небольшие компании». Кроме того, Трамп «учитывает, что основатель и глава Amazon Джон Безос владеет изданием Washington Post, рассматривая его как политическое оружие Безоса».

В конце декабря 2017 г. президент США уже заявлял о том, что хочет повысить налоги для Amazon.

На фоне новых сообщений о его стремлении «добраться до Безоса», акции Amazon резко упали на открытии торговой сессии на бирже Nasdaq 28 марта, демонстрируя падение более чем на 5% в течение первых часов торгов.

С учетом данной динамики акции Amazon многие эксперты отметили, что котировки вошли в стадию коррекции — падение с максимальных уровней, показанных 12 марта 2018 г., превышает 10%.

Публикация в Axious является потенциально «тревожным звонком» не только для Amazon.