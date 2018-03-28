Двойной удар по СПГ США: Россия и Япония готовят совместный выход на рынки Европы и Азии

Так как рынок СПГ Японии сейчас перешел в период долгосрочного снижения, то японские компании решили переориентироваться на внешние рынки. Интерес Mitsui к участию в российских СПГ–проектах эксперты связывают с диверсификацией бизнеса и планами Японии принять участие в реализации российского газа не европейских и азиатских рынках.

Европейский рынок СПГ В Минэнерго РФ сообщили об интересе японской корпорации Mitsui & Co Ltd к участию в российских СПГ–проектах. Mitsui уже сегодня наряду с «Газпромом» Shell и Mitsubishi владеет СПГ-заводом на Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2», но плану компании по сотрудничеству с Россией гораздо шире. Японская сторона в частности ведет разговор об участии в строительстве третьей линии завода на Сахалине и «Балтийского СПГ».

«Что касается Балтийского СПГ, то изначально экономическая обоснованность этого проекта вызывала ряд вопросов, причем они были связаны даже с не обеспечением рентабельности, а с рынком сбыта. Сейчас можно сказать наверняка, что спрос на российский СПГ в Европе найти можно, но вопрос в том, что ему придется конкурировать здесь с нашим же трубопроводным газом, поставляемым «Газпромом».

Кроме того, строительство Балтийского СПГ предполагалось под обеспечение газом Калининградской области , но сейчас вопрос с ее обеспечением стоит уже не столь остро», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов РФ Алексей Белогорьев.

Великобритания, Как отмечает эксперт, что хотя трубопроводный газ более рентабелен в Европе, «Газпром» все равно интересуется европейским рынком СПГ, причем не только в малотоннажном, но и в среднетоннажном разрезе. Среди целевых рынков для «Балтийского СПГ» изначально значились Португалия Испания , а также Латинская Америка, Индия Египет . Борьбу за ведущие позиции на рынке европейского сжиженного газа ведут сегодня и США , но к России, вероятно, здесь собралась присоединиться Япония.

Азиатский рынок СПГ «Так как рынок СПГ Японии сейчас перешел в период долгосрочного снижения и серьезных перспектив там не просматривается, то японские компании решили переориентироваться на внешние рынки. Интерес Mitsui к участию в российских СПГ–проектах связан с попыткой диверсификации бизнеса. И так как газ пойдет не в Японию, то Mitsui не так важно где расположен завод», — продолжает наш собеседник.

Причем выход на рынки Азии для совместных проектов России и Японии в области СПГ выглядит куда перспективнее. Как ранее обратили внимание эксперты, рынок АТР сегодня характеризуется премиальным ценообразованием к европейским ценам, а покупатели готовы переплачивать за надежность поставок. В то же время такая ситуация не будет продолжаться постоянно