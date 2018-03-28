Двойной удар по СПГ США: Россия и Япония готовят совместный выход на рынки Европы и Азии 

Так как рынок СПГ Японии сейчас перешел в период долгосрочного снижения, то японские компании решили переориентироваться на внешние рынки. Интерес Mitsui к участию в российских СПГ–проектах эксперты связывают с диверсификацией бизнеса и планами Японии принять участие в реализации российского газа не европейских и азиатских рынках.
Европейский рынок СПГ В Минэнерго РФ сообщили об интересе японской корпорации Mitsui & Co Ltd к участию в российских СПГ–проектах. Mitsui уже сегодня наряду с «Газпромом», Shell и Mitsubishi владеет СПГ-заводом на Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2», но плану компании по сотрудничеству с Россией гораздо шире. Японская сторона в частности ведет разговор об участии в строительстве третьей линии завода на Сахалине и «Балтийского СПГ».
«Что касается Балтийского СПГ, то изначально экономическая обоснованность этого проекта вызывала ряд вопросов, причем они были связаны даже с не обеспечением рентабельности, а с рынком сбыта. Сейчас можно сказать наверняка, что спрос на российский СПГ в Европе найти можно, но вопрос в том, что ему придется конкурировать здесь с нашим же трубопроводным газом, поставляемым «Газпромом».
Кроме того, строительство Балтийского СПГ предполагалось под обеспечение газом Калининградской области, но сейчас вопрос с ее обеспечением стоит уже не столь остро», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов РФ Алексей Белогорьев.
Как отмечает эксперт, что хотя трубопроводный газ более рентабелен в Европе, «Газпром» все равно интересуется европейским рынком СПГ, причем не только в малотоннажном, но и в среднетоннажном разрезе. Среди целевых рынков для «Балтийского СПГ» изначально значились Португалия, Великобритания, Испания, а также Латинская Америка, Индия и Египет. Борьбу за ведущие позиции на рынке европейского сжиженного газа ведут сегодня и США, но к России, вероятно, здесь собралась присоединиться Япония.
Азиатский рынок СПГ «Так как рынок СПГ Японии сейчас перешел в период долгосрочного снижения и серьезных перспектив там не просматривается, то японские компании решили переориентироваться на внешние рынки. Интерес Mitsui к участию в российских СПГ–проектах связан с попыткой диверсификации бизнеса. И так как газ пойдет не в Японию, то Mitsui не так важно где расположен завод», — продолжает наш собеседник.
Причем выход на рынки Азии для совместных проектов России и Японии в области СПГ выглядит куда перспективнее. Как ранее обратили внимание эксперты, рынок АТР сегодня характеризуется премиальным ценообразованием к европейским ценам, а покупатели готовы переплачивать за надежность поставок. В то же время такая ситуация не будет продолжаться постоянно
Как накануне предположил директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, в ближайшее время конкуренция на рынке сжиженного газа продолжит расти, потому что новые мощности будут активно вводить по всему миру. Кулагин уже сейчас при расчете экономики проектов советует компаниям ориентироваться на сумму ближе к 300 долларам за тысячу кубометров, а не нынешние 600-700 долларов.