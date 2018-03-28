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Порошенко потребовал Раду отменить решение о подаче деклараций для антикоррупционеров
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Порошенко потребовал Раду отменить решение о подаче деклараций для антикоррупционеров 

RT на русском 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко потребовал, чтобы Верховная рада отменила обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью. «Пётр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все её фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)», — приводит Интерфакс-Украина сообщение пресс-службы администрации президента.
Отмечается, что Порошенко подал законопроект ещё в 2017 году и готов оперативно его подписать.
Также комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что подача электронных деклараций общественными активистами, которые работают в сфере противодействия коррупции, «противоречит европейским устремлениям Украины». Он отметил, что Рада должна отменить эту норму.
RT на русском: последние новости
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