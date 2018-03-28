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Минстрой предлагает ввести налоговые каникулы для кредитующих застройщиков банков
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Минстрой предлагает ввести налоговые каникулы для кредитующих застройщиков банков 

Банки.ру 1 час назад
Министерство строительства и ЖКХ предлагает ввести налоговые каникулы для банков, которые кредитуют застройщиков. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на портале раскрытия правовой информации.
Предлагаемые изменения направлены на оптимизацию операционных издержек банков по налоговому администрированию доходов, получаемых по целевым кредитам, выданным застройщикам в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве, а также на оптимизацию налоговой нагрузки банков по указанным доходам, поскольку изменения позволят нести расходы по уплате налога на прибыль только после фактического получения дохода.
Предлагается предоставить банкам право использовать кассовый метод при определении доходов в виде процентов по целевым кредитам, предоставляемым застройщикам в соответствии с ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (т.е. признавать доход по таким операциям в момент фактического поступления денежных средств).
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