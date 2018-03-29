Госдума предлагает блокировать сайты с целью защиты банков от информационных атак

Госдума разработает механизм блокировки сайтов с целью защиты российских банков от информационных атак зарубежных спецслужб. Об этом сообщил RNS председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

«Суть в том, чтобы можно было блокировать сайты, ресурсы, которые распространяют недостоверную информацию», — сказал он, отвечая на вопрос, в чем суть готовящегося законопроекта.

Аксаков подчеркнул, что об информационных атаках зарубежных спецслужб в кулуарах заявляют некоторые банки.

«Такие сигналы поступают периодически от банков в кулуарных разговорах. Потенциально такой риск существует», —сказал он.

Ранее в ходе конференции Ассоциации банков России Аксаков заявил об информационных атаках на российские банки иностранными спецслужбами.

«Сейчас мы замечаем, что идёт целенаправленная работа по разрушению нашей экономики из-за пределов страны. То есть мы допускаем, что спецслужбы целенаправленно распространяют недостоверную информацию, в том числе, о финансовых институтах, чтобы создать проблемы на наших рынках и тем самым решать свои какие-то не очень чистоплотные задачи», — сказал он.

Также Аксаков анонсировал разработку законопроекта, защищающего российские банки от подобного рода атак.