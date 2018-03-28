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Госдума доработала законопроект о защите банков от клеветы
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Госдума доработала законопроект о защите банков от клеветы 

Ведомости 2 часа назад
Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на заседании в среду заявил о разработке новой редакции проекта закона, запрещающего распространение заведомо ложной информации о банках и компаниях, передает «Интерфакс».
Речь идет о недостоверной информации, влияющей на финансовые рынки. «Мы договорились вместе с ЦБ и правительством, что будет подготовлен текст законопроекта, который мы с ними предварительно согласуем, в том числе с Минкомсвязи, поскольку они ключевые в этом вопросе, ну и внесем его от имени депутатов Госдумы», — пояснил Аксаков.
В апреле 2014 г. комитет рассмотрел принятый в первом чтении Госдумой законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросу распространения заведомо недостоверной информации о банках и публичных организациях». На рассмотрение он был внесен депутатами прошлого созыва и запрещал чиновникам комментировать факты, касающиеся банков или публичных организаций, до появления информации, размещенной на официальных информационных ресурсах этих органов.
К публичным организациям в данном случае предлагалось отнести страховые компании, организации торговли на рынке ценных бумаг, в деятельности которых предусмотрена публикация консолидированной финансовой отчетности.
Аксаков рассказал, что в новом законопроекте «новелла о запрете чиновников на комментарии» в отношении банков и публичных организаций в части распространения недостоверной информации будет сохранена. «Это сохраняется, будет касаться только недостоверной информации и не только чиновников, но и банкиров», — отметил он.
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